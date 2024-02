Anmod: Im November 2019 hat unser Musikmann Matthias Kugler Robbie Williams noch face to face in London getroffen, um mit ihm über sein erstes Weihnachts-Album „The Christmas Present“ zu sprechen. Ein gutes Jahr später hatten die beiden wieder Redebedarf, dieses Mal Pandemie-bedingt „nur“ über Video-Chat. Und Robbie erzählte gleich am Anfang: vielleicht sollte ich kein Christmas-Album mehr veröffentlichen, vielleicht bin ich schuld an Corona.

-->Beitrag ab!

Abmod: Und hier ist der gesunde und sehr vernünftig gewordene Robbie Williams mit seinem Christmas-Hit aus dem letzten Jahr „Time For Change“. Und gleich erzählt uns Robbie, welchen Spitznamen er sich seit diesem Jahr selber gegeben hat.

Song „Time For Change“