Die Foo Fighters bei Rock am Ring 2015

Der Mega-Headliner am Sonntag hat die Crowd vor der Volcano Stage nochmal so richtig in Fahrt gebracht. 2,5 Stunden feierten 90.000 Menschen Dave Grohl und seine Jungs ab!