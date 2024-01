Ich fahr halt dauernd im Kreis.

Und es ist so, als ob unterirdisch alles verdrahtet wär,

und an einer Stelle, die ich nicht finde, ist ein Kurzschluss,

und dann fällt das Bild in sich zusammen, wie bei ’nem kaputten Fernseher.

Von außen sieht das alles ganz wunderbar aus.

Isses aber nicht.



So sitz ich halt wie im Auto vor der Ampel und warte.

Worauf weiß ich auch nicht. Dass sich was ändert, aber was?

Rot wird Grün und wieder Gelb und ich steh immer noch da,

müsste nur auf’s Gas treten, aber ich tu’s nicht.



Die Leute drumrum sind durchtrieben,

du kannst dir nix leisten, kannst kein Risiko eingehen,

darfst nix zeigen, wovon sie nix wissen,

und wenn du’s doch tust: Und tschüss.



Also küss mich, vielleicht hilft’s ja,

vielleicht kann ich dann wieder atmen.

Vielleicht kann ich dann auch wieder träumen.

Dass ich ein Astronaut bin und im Weltall rumfliege und das nimmt dann nie’n Ende.

Ich glaub, dass du mir helfen kannst.

Auch wenn’s nicht so ist.