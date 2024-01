Ein aufsässiger Song, gegen die Gleichmacherei. Die Menschen sind vielfältig - und vor allem sollen sie sich nicht verbiegen lassen. Die Kids sollen sich nicht unter Druck setzen lassen von den Erwartungen, die andere an sie haben. „In diesem Song geht es darum“, sagt Amber, „Menschen zu finden, die einem helfen können, so authentisch wie möglich zu sein!“

Wir sind das Produkt eines Systems

in einer Welt, die die abgefuckte Wahrheit gar nicht hören will.

Wir sind Fluch und Segen zugleich

und halten euch auf Trab.

Was machen wir wohl als Nächstes ?

Wir sind die Kids aus der zweiten Reihe.

Wir mögen euch nicht

und nee, nee,

wir lassen uns keinen Scheiß erzählen.

Klar, wir lieben es da zu sein, wo es dreckig ist,

wo wir vertraute Gesichter finden

da wissen wir, dass wir nicht allein sind.

Verloren in einem anderen Leben

da vergessen wir, dass wir nicht gewollt sind.

Wir sind die Schmuddelkinder

tragen unsere Helden auf dem Shirt.

Zusammen fühlt es sich ein bisschen wärmer an,

denn nur wir wissen,

dass wir alle manchmal weinen.

Aber wenn es dunkel ist, leuchten unsere Augen noch,

denn wir sind die Kids aus der Ecke.

Unsere Helden sterben nie.

Legt uns ruhig die Hände an den Hals,

nennt uns „Kaputte Generation“,

aber zum Schweigen kriegt ihr uns nicht,

während ihr euch wundert, wie wir gar nicht runterfallen,

während wir auf den Tischen tanzen

und schieben und drängeln.

Wir lassen uns in keine Schublade stecken,

wir werden Helden aus uns machen.

Wir leben für die große Party.

Sprecht mir nach, alle:

Wir werden die sein, die wir sein wollen!

Original-Songtext auf Englisch

We're a product of a system in a world that never listens

To the messed up truth

We're a burden and a blessing and we keep you second-guessing

That's what we do, yeah

We're the kids in the corner

We don't look like you

We're the kids in the corner

We ain't taking shit from you, nah, nah

We know we go to dirty places

To find familiar faces

Lost in another life

To forget that we ain't fine

(Never ever break alone)

(Never ever let you break alone)

We're the kids in the corner

Wear our heroes on our clothes

Together, we feel a little warmer

'Cause we're the only ones who knows

That we all cry from time to time

In the dark, our eyes still shine

'Cause we're the kids in the corner

All our heroes never die

Die, die, die, die

All our heroes never die

Die, die, die, die

Put your hands around our throat, call us „generation broke“

But you won't silence us (Yeah, yeah)

While you wonder how we're stable while we're dancing on the tables

All push and shove

It's because we know we go to dirty places

To find familiar faces

To know we ain't alone-lone

We're the kids in the corner

Wear our heroes on our clothes

Together, we feel a little warmer

'Cause we're the only ones who knows

That we all cry from time to time

In the dark, our eyes still shine

'Cause we're the kids in the corner

All our heroes never die

Die, die, die, die

All our heroes never die

Die, die, die, die

We will be who we want to be

Make heroes of you and me

We live for the revelry

Yeah, so let me hear you say

We will be who we want to be

Make heroes of you and me

We live for the revelry

We're the kids in the corner

Wear our heroes on our clothes

Together, we feel a little warmer

'Cause we're the only ones who knows

That we all cry from time to time

In the dark, our eyes still shine

'Cause we're the kids in the corner

All our heroes never die

Die, die, die, die

All our heroes never die

Die, die, die, die