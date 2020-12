Oh was für ein elendes Jahr!

Fühlen wir uns doch gerade in dieser Zeit so lebendig.

Einige Freunde sind leider von uns gegangen.

Das fühlt sich schon alles sehr komisch an.

Wir sind ja nicht im Krieg.

Ich frage mich, wer letztendlich entscheidet,

ob wir unser Auld Lang Syne singen können.

Ich wünschte, ich könnte machen was ich will,

mit meiner Familie.

So langsam drehen wir hier alle durch.

Wie soll das werden? Alles nur FaceTime und Zoom?

In meinem Kopf ist jedenfalls ein Zimmer für dich reserviert und das geb ich auch nicht weg.

Nichts kann Weihnachten aufhalten,

keine Chance!

Ihr könnt uns die Weihnachtszeit nicht einfach verbieten,

wie ein Glas Wein.

Der Weihnachtsmann ist ja auch immer noch mit dem Schlitten unterwegs,

wenn auch mit 2 Meter Abstand.

Die Menschen brauchen etwas, an das sie glauben können,

nach einem Jahr drinnen.

Deshalb wünschen wir uns zu Weihnachten ein Weihnachtsfest.

Wenn du dich fragst, was ich mir wünsche,

mit massenweise Desinfektionsmittel kannst du nichts falsch machen.

Ich schätze, das Weihnachtsshopping findet ohnehin online statt.

Die Laternen an der Highstreet können sie direkt ausschalten,

keine Sau auf der Straße.

Wo wir wohl alle nächstes Jahr um diese Zeit sein werden?

Also, ich weiß, dass du bei mir sein wirst und ich werde hier sein.

Weihnachten lassen wir uns nicht nehmen.

Worauf warten wir eigentlich alle noch?

Die ganze verdammte Welt kann es nicht mehr erwarten,

Langeweile und Frust hinter sich zu lassen.

Der ganze Planet ein einziges „Was wäre wenn“ und „vielleicht“.

Unser Weihnachten könnt ihr uns nicht nehmen,

so wie den Wein.

Ich habe sogar schon mit dem Weihnachtsmann gesprochen –

Wenn mich nicht alles täuscht, steht er schon vor der Tür.

Uns allen fehlt das.

Deswegen also hier der Wunschzettel: Und da steht „Weihnachten“ drauf.

Das lassen wir uns nicht nehmen.

Original-Songtext auf Englisch

Oh what a miserable year

But what a time to be alive

Sadly some friends disappeared

It's never been like this before (ooh, ooh)

It feels like we're at war (ooh, ooh)

So I wonder who's gonna decide

If we can do the Auld Lang Syne

I wish that I could do what I like

With this family of mine (ooh, ooh)

We're going out of our minds (ooh, ooh)

So what are we to do

About your FaceTime's and your Zooms?

There's a room inside my mind

And it's always here for you

Nothing's gonna stop Christmas

No chance

You can't take away our season

Like you can take away the why's

(Santa's on his sleigh, but now he's two meters away)

The people gonna need something to believe in

After a year of being in

(We've got a wish list to catch the Christmas time)

If you're wondering what I like

Stacks of sanitizer will do fine

I guess you do your shopping online

The high street lights are out(ooh, ooh)

There's nobody about (ooh, ooh)

So where will we all be

Come this time next year?

I know you'll be with me

And I'll be here

Nothing's gonna take Christmas

You can't take away our season

Like you can take away the why's

(Santa's on his sleigh but now he's two meters away)

The people gonna need something to believe in

After a year of being in

(We've got a wish list to catch the Christmas)

Why, oh why are we all waiting?

The whole damn world anticipating

Beyond boredom and frustration

The planet's locked in what ifs and maybes

You can't take away our season

Like you can take away the why's

(I spoke to Santa Claus, I hear he's waiting at the door)

The people gonna need something to believe in

After a year of being in

We've all missed this

So here's our wish list

You can't stop Christmas time