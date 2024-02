Ich kann euch sehen,

wenn ihr morgens zur Schule geht.

Vergesst nicht eure Bücher!

Ihr wisst, ihr müsst die goldene Regel lernen.

Der Lehrer sagt,

ihr sollt aufhören zu spielen

und lieber eure Schularbeiten machen.

Dass ihr so werden sollt, wie Johnnie Strebsam

ihr wisst doch, DER drückt sich nie

- aus dem wird mal was!

Nach der Schule spielt ihr im Park.

Bleibt nicht zu lange draußen,

kommt nicht erst im Dunkeln nach Hause.

Sie sagen euch, ihr sollt nicht rumhängen

und das Leben kennen lernen.

Wollt ihr nicht, dass das Leben seinen Lauf nimmt?

- und ihr seid voller Zweifel?

Tu dies nicht, tu das nicht!

Was wollen sie denn bloß?

Einen guten Jungen aus dir machen.

Wissen sie denn, wie es steht?

Kritisiere sie nicht, sie sind alt und weise!

Tu, was sie dir sagen!

Du willst doch nicht, dass der Teufel rauskommt

und dir die Augen aussticht?

Vielleicht lieg ich falsch,

wenn ich von euch erwarte, dass ihr kämpft.

Oder vielleicht bin ich einfach nur verrückt

und weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist.

Aber solange ich noch lebe, habe ich nur das eine zu sagen:

Es ist ganz allein EURE Entscheidung, ob ihr so sein wollt,

ob ihr das Leben so sehen wollt.

- dann seid ihr auf dem richtigen Weg!