Als unsere Blicke sich zum ersten Mal trafen,

warst du auf dem Weg vom Kind zur Frau.



Mir war sofort klar:

Ich muss dich kennenlernen und alles über dich erfahren!



Dieses neue, unbekannte Gefühl warf mich völlig aus der Bahn.

Widerstand war zwecklos! Denn du tauchtest in dem Moment auf,

als mein einziger Lebensinhalt die Suche nach der großen Liebe war.

Doch die ist nur ein flüchtiges Gefühl, das schnell wieder verfliegt.



In deinen Armen dachte ich: "OK – das hält für immer".

Aber Liebe ist nicht für die Ewigkeit gemacht!



Der Augenblick von Übereinstimmung in unseren Herzen war überwältigend.

Ich sah dich, berührte dich und hoffte darauf,

dass all dies, wie Blitz und Donner, die dunklen Wolken über uns in Fetzen reißen und unser Leben total verändern würde!



Wenn ich mit dir zusammen war, glaubte ich an die Ewigkeit!

Doch Liebe ist nur ein kurzer Moment.



Wir müssen uns mit dieser Tatsache abfinden:



Liebe ist nicht von Dauer!