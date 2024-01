Wenn ich irgendwann aufwachen sollte, und mein Gedächtnis

ist weg - spurlos verschwunden - Black out -

dann würde ich mir ein paar Klamotten aus dem

Schrank holen, die anziehen, die Straße runtergehen und

irgendein Café suchen. Da würde ich mir dann ein Guiness

bestellen und den ganzen Tag sitzenbleiben. Nur rumsitzen und

kucken. Und dann kämen da paar Kids rein und würden

riesig viel Wirbel machen über ihren

Wochenende in New Orleans. Ich kuck dann auf den

Boden und lächle, so als ob das meine eigene Story wär.

Und dann mach ich die Augen auf und weiß -

ich bin zu Hause. Da wo meine Freunde sind, auch wenn ich nicht grade da bin.



Wär schön, wenn du hier wärst.



Dann würde es regnen - tuts ja manchmal. Uns

wärs zwar langweilig, aber stören tät uns das nicht.

Wir würden in die Karre steigen und durch die

Nacht fahren, bis Texas - oder weiter. Bis wir uns verirren.

Wär aber auch wurscht, weil wir immer wieder heim finden.

Ist komisch, wie die Zeit rast, wenn Du jung bist.

Aber später, wenn’s dann mal dunkel wird, dann

rücken wir wieder zusammen. Im Himmel. Oder zu Hause.

Sag ich jetzt mal so. Wobei Himmel und zu Hause eigentlich

das selbe ist.



Wär schön, wenn Du da wärst.

Aber ich seh dich dann - zu Hause