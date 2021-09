Ich geh ja nicht so gern in’n Park, vor allem im Dunkeln.

Weil wenn da dann keiner da ist, dann krieg ich nämlich total voll die Gänsehaut. Mhm!

Und Geister seh’ ich auch nicht so gerne. Also da hab ich richtig Angst vor.

Da sitz ich dann schon lieber vorm Fernseher und kuck Tagesschau.

Und ess’ Toast.

Und abergläubisch bin ich auch. Aber ganz doll. Ganz schlimmer als irgendwer sonst.

Ich geh nie unter ’ner Leiter durch, und ich hab immer so’n Hasenschw... – also so’n Puschelschwanz vom Hasen hab ich auch immer dabei.

Aber dafür mach ich dann auch jeden Blödsinn mit.

Musst nur sagen, wann oder wo. Und dann komm ich.

Weil Bungee Jumpen tät ich nämlich auch.



Da hätt’ ich dann jetzt eigentlich alles zu gesagt.

Weil ich nämlich nicht die einzige bin, die so denkt.

Und weil das Leben ganz doll viel Spaß macht, wenn du’s nur willst.

Und dass es manchmal ganz schön schwer ist, seine Träume dann auch auszuleben.

Weil man dann nämlich in irgend so einem Ballon um die Welt fliegen muss.



Ist dann Leben. Oder so.