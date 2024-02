Es gibt eine Zeit zum Leben,

aber die geht schnell vorbei.

Du glaubst, dass du liebst,

aber du bist dauernd am heulen.

Kannst du überhaupt etwas fühlen?

Und wenn ja, ist das dann echt?

Schau dir mal an,

was für ein Spiel du da spielst, Mädchen.



Eine absolut verrückte Vorstellung,

in so einer Verwirrung zu leben.

Du bist verzweifelt und down,

aber kannst du eigentlich noch ohne das leben?

Ein trauriges und irres Spiel, zu sagen,

dass die Liebe allein nicht ausreicht.

Du kannst nicht ehrlich sein,

aber lügen kannst du auch nicht.

Du hältst dich nur zum Narren.



Du kannst nichtmal was fühlen,

denn alles was du fühlst, existiert gar nicht.

Hör besser auf damit, versuche es nicht weiter,

oder du spielst dein Spiel nur noch unter Tränen weiter.

Hör auf damit.

Das ist dieses Spiel: traurig und irrsinnig.