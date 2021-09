Regenwald - Nebel - Geheimnis

Das grüne Gehirn steht vor der Lobotomie

Das Klima-Kontroll-Zentrum unseres Planeten

Der Regenwald erlaubt uns seit urdenklichen Zeiten koexistent

zu leben

Zerhackt von gierigen Schmarotzern

...errstreckte sich von Borneo bis zum Amazonas,

von Costa Rica bis Kanada

Der Rhythmus fallender Bäume.



Aber wenn so ein Baum umfällt,wer hört das schon?

Kann man den Wald fallen hören?



Er fällt.



Ein Baum nach dem anderen. Eine Wildart nach der anderen stirbt

deswegen aus.

Menschen haben hier seit zehntausenden von Jahren gelebt.

Jetzt sind sie heimatlos.

Stattdessen stehen hier die Hamburger-Lieferanten rum.



Fressen das Getreide und machen Biogas draus.



Durch die immer dünner werdende Ozonschicht kommen gefährliche

Strahlungen.

Schwerkraft, Licht, uralter Weltraummüll, es ist wie eine

Art Ertrinken.



Aber das hier ist etwas anderes.

Pausenlos frißt ein Monster, das nie genug hat dunkle Löcher

in die Seele der Erde,

und alles was wild und ursprünglich ist, wird in diese Löcher

getrieben, um darin zu verschwinden.



Wenn so ein Baum fällt, wenn der ganze Wald fällt,

kann man das dann hören?