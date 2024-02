Wenn tausend Augen mich anstarren würden, würde ich die deinen trotzdem spüren.

Deine gehen durch.

Vor deinen kann ich mich nicht verstecken.

Ob ich dich zulassen soll?

Ich weiß nicht, ob ich den Mut dazu habe.

Andere Hände haben versucht mich zu berühren.

Aber nach deiner Berührung will ich mehr davon.

Ich kann es nicht leugnen:

Ich brauche dich. Jetzt. Hier. Heute Nacht.

Ich habe tausend Worte gehört.

Deine sind geblieben.

Vor deinen kann ich nicht fliehen.

Deine versetzen mich in Trance, bis ich mich um mich selbst drehe.

Andere haben versucht, an mein Herz ranzukommen.

Dein Herz ist das einzige, das mir was wert ist.

Das klingt nicht nur egoistisch und dumm, das ist es auch:

ich werde alles versuchen, um dich hier zu halten.



Denn ich habe tausend mal versucht, bei dir zu bleiben.

Und nachdem ich dich wieder und wieder verjagt habe,

nachdem ich wieder und wieder geweint habe deswegen,

nach all dem finde ich mich wieder hier bei dir.

Tausend Bilder sind in meinem Kopf,

und alle heißen Glück.

Und wenn ich nach dem Grund dafür suche,

lande ich immer wieder bei dir. Deinem Kuss.



Auf einmal hat mich etwas verzaubert.

Ich kann mich nicht dagegen wehren.

Ich kann es nur am Leben halten.