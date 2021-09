Dicke, dunkle Wolken jagen über den Nachthimmel.

Ich spüre, wie sich der Wind langsam dreht

und die Erde, in Erwartung des lang ersehnten großen Regens,

unter meinen Füssen erzittert.

Erfrischendes Wasser, um die Herzen von den Sünden rein zu waschen.



Regen für die Welt, in der wir leben!

Und das Universum stimmt in diesen Chor mit ein:

„Füll unsere Herzen mit frischem Lebensmut.“



Lass uns neu beginnen - wieder Zeit für Träume zu haben!

Und ich werde, auf diesem von Dürre gezeichneten unfruchtbar gewordenen Land

mit Hoffnung in den Händen tanzen.

Der Himmel über uns weit geöffnet!



Gib mir Kraft, alles Trennende zwischen uns zu überwinden

und aufrechten Schritts zu laufen und nicht zu straucheln.