Lass mich gehen,

ich hab keine Lust, dein Held zu sein.

Und ich will auch kein mächtiger reicher Mann werden.

Ich will mich durchkämpfen, so wie jeder andere auch.

Diese ganze Show die du abziehst,

da will ich keine Rolle spielen.

Jeder verdient die Chance,

mit jemand anderem den Weg zu gehen.

Ich gehe einer Arbeit nach,

grade so, dass es auch für mein Mädchen reicht,

vielleicht auch noch für ein paar neue Gitarrensaiten

und um an den Wochenenden mal auszugehen.

Wir können uns kleine Geheimnisse zuflüstern

von meinem American Dream.

Meine Kleine muss beschützt werden, klar

aber ich bin genauso jung wie alle anderen.

Also lass mich gehen

Ich will nicht dein Held sein

und kein Karrieretyp.

Ich will einfach durchs Leben kommen,

wie jeder andere auch.