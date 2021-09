Je weiter weg ich von der Stadt bin, um so mehr hasse ich das alles. Der Kerl besteht doch nur aus Leder und Tattoos und Narben. Und der hat bestimmt nicht geheult, weil er allein zum Abschlußball gehen mußte. Ich schon.

Wenn irgendwo eine Traumfrau rumläuft, hat er seine Finger dran. Und außerdem hängt noch sein halbes Mittagessen in seinem Bart. Fisch oder so.



Und seine Freunde erst: die kucken erst mich an, und dann ihn, und dann sagen sie: Sieht aus, als hätten wir einen Deppen gefunden. Ich glaube, der Kerl hat noch nie was anderes gelesen als irgendein Pornomagazin.



Kapierst Du eigentlich nicht, daß meine Welt grade auseinanderbricht. Also verlaß’ den Kerl endlich. Mach den kaputt, nicht mich.