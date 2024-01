Mein Leben,

ein Schweben

zwischen Extremen.

Beide Seiten glitschig und verlockend.

Da findest du mich,

immer abseits der Schienen

Ein tiefer Fall, der irgendwann anfing.

Ich habe irgendwie nur lose Erinnerungen.

Weiß kaum, wen ich enttäuscht habe.

Hatte zu viel damit zu tun,

mich zusammenzureißen.

Zum ersten Mal schwenke ich hier meine weiße Flagge

So klingt es übrigens,

wenn ich ganz unten angekommen bin.

Sowas nennt man wohl sich aufgeben.

Die Anatomie eines Aufpralls.

Aber mein Lächeln bleibt,

immer nach vorne gucken.

Stillstehen kenn ich nicht,

kann ich nicht,

will ich nicht.

Ich, der am Bodenrumschwimmer

der tapfere Forscher, dem kein Gipfel zu hoch ist,

angezogen von äußeren Enden,

mit Vollgas in die Überwältigung.

Dabei gibt es so hübsche Abzweigungen entlang des Weges,

in diesem Kontinuum, das für mich ein Trampolin ist.

Ich springe auf und ab

und vor meinen Augen lässt das Leben aufblitzen,

was alles sein könnte...

Original-Songtext in Englisch

This is a life of extremes

Both sides are slippery and enticing

These are my places off the rails

And this, my loose recollection of a falling

I barely remember who I failed

I was just trying to keep it together

This is my first wave of my white flag

This is the sound of me hitting bottom

This my surrender, if that's what you call it

In the anatomy of my crash

And I keep on smiling

Keep on moving

Can't stand still

Me, the notorious bottom dweller

Me, the ceiling-less brave explorer

Lured to the ends of overwhelm

This is my first wave of the white flag

This is the sound of me hitting bottom

This my surrender, if that's what I call it

In the anatomy of my crash

And I keep on smiling

Keep on moving

Can't stand still

Such pretty forks in the road

On this continuum I've been bouncing

Life flashing promise before my eyes