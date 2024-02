Niemand weiß, was es bedeutet,

stets der böse, trübsinnige Mensch sein zu müssen,

der sich hinter traurigen Augen versteckt!



Und niemand weiß, wie es ist, gehasst zu werden,

vom Schicksal bestimmt, nur noch Lügen zu erzählen.



Aber meine Träume sind nicht so leer,

wie es den Anschein hat.



Meine Stunden sind einsam

und meine Liebe dazu verdammt,

Rache zu üben, die niemals aufhören wird.



Niemand kann meine Gefühle nachvollziehen,

und dafür mache ich dich verantwortlich!



Niemand beißt - aus Hass - so hart zurück.

Kein, noch so tiefer, Schmerz kann das beschreiben.



Niemand weiß, wie es ist,

misshandelt oder bekämpft zu werden -

hinter traurigen Augen verborgen,

und niemand weiß, wie man sagt,

dass es einem leid tut.

Sei unbesorgt, ich lüge nicht!



Aber meine Träume sind nicht so leer,

wie du glaubst.



Meine Stunden sind einsam

und meine Liebe bedeutet: Rache zu üben,

Rache, die niemals gestillt sein wird.



Stets hinter traurigen Augen verborgen!