Lass los,

Lass es von deinen Schultern fallen

Weißt du nicht,

dass das Schlimmste vorbei ist?

Lass es zu

Lass dich von deiner Klarheit bestimmen

Am Ende werden wir uns nur daran erinnern

wie sich alles mal angefühlt hat.



Unsere Leben sind

In diesen kleinen Stunden entstanden

Diese kleinen Wunder

Dieses Auf und Ab des Schicksals

Die Zeit spielt keine Rolle

In diesen kleinen Stunden

Diese kleinen Stunden bleiben



Lass es davongleiten

Lass deine Sorgen hinter dich fallen

Lass es glänzen und strahlen

Bis du alles um dich herum fühlen kannst

Und es macht mir nichts aus

Wenn ich es bin, an den du dich wenden musst

Wir kriegen das hin

Das was in unserem Herzen ist – das zählt am Ende



Alles was ich bereue,

wird irgendwann weggespült sein

aber ich kann nicht vergessen,

wie ich mich jetzt im Moment fühle.