(W)

Wenn ich Ja sage, sagst du nein.

Wenn ich sage: ich will,

sagst Du: ich aber nicht.

Ich will diese Liebe weiterleben, aber du zeigst mir, dass Du das nicht willst.

Also, was ist mit dir los?

Und sei bitte ehrlich.

(M)

Ich will ja dein Mann sein,

aber noch weiß ich, dass ich das noch nicht kann.

Es ist nicht so, dass ich dich nicht liebe.

Aber versteh bitte, dass mein Leben mir grade die Hände fesselt.

Ich will dich nicht verunsichern.

Aber ich will dich auch nicht verlieren.



(W)

Du hast gesagt, dass du immer für mich da sein würdest.

(M)

Ich weiß, dass ich das gesagt habe

(W)

Du hast gesagt, dass du mich nie allein lassen würdest.

(M)

Ich weiß. Aber glaub mir: ich würde nicht gehen,

Wenn du mir nichts bedeuten würdest. Versteh das bitte.

(W)

Mein Gott, sag mir endlich, was mit dir los ist.

(M)

Glaub mir, es wird alles wieder.

Aber, es ist jetzt besser so.

(W)

Wenn ich ja sage

(M)

Jetzt nimm das nicht persönlich.

(W)

Wenn ich mal was will

(M)

Herrgott, ich habs ja versucht

Ich will ja der Richtige für dich sein, aber

(W)

Bitte nimm mir deine Liebe nicht weg.

(M)

Ich kann jetzt nicht anders

(W)

Irgendwann wirst du mein Schatz sein, und bis dahin werde ich dich weiterlieben.

Liebe? Was ist denn damit? Oder mit Verantwortung?

(M)

Und was ist mit den ganzen Momenten, wo es kracht zwischen uns?

(W)

Sag mal, glaubst du nicht, dass unsere Liebe etwas größer ist als Du und ich zusammen?