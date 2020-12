Ich weiß noch, wie es damals war.

Vintage Shirt, nagelneues Smartphone,

High Heels auf Kopfsteinpflaster,

ein Glamour-Lächeln, schwarzer Lippenstift.

Politik wird sexy.

Das Alter, in dem du alles zu wissen glaubst.

Damals glaubte ich, dich gut zu kennen.

Wie du da getanzt hast in deinen Jeans, betrunken unter einer Straßenlaterne,

die Hand unter meinem Pullover.

Keiner küsst wie du.

Und immer wenn ich mich gefühlt habe,

wie eine alte Strickjacke irgendwo unterm Bett, dann hast du mich umgekrempelt

und hast mir gesagt, ich sei dein Lieblingsstück.

Aber einer, der jeden zum Freund hat,

hat in Wirklichkeit keinen einzigen.

Bist du hinter einer zweiten her,

verlierst du die erste.

Und trotzdem hab ich an uns geglaubt,

als du verstecken gespielt und mir deine Wochenenden geschenkt hast.

Deinen Herzschlag auf der High Line spüren,

mit dir 20 mal erleben, was man sonst nur einmal im Leben hat.

Alles was wir brauchten

waren Küsse im Auto und in den Bars downtown.

Du hast Sterne um meine Narben herum gemalt.

Aber jetzt bluten sie wieder.

Ich hätte nicht versuchen sollen,

nochmal auf den letzten Zug aufzuspringen.

Jeder sieht jetzt meine blutigen Knie.

Irgendwie war es klar, dass es so ausgeht.

Auch Peter Pan konnte Wendy nicht halten.

Und weg warst du.

Wie ein Vater, der die Familie im Stich lässt.

Wie laufendes Wasser...

Ich wusste, du würdest zurückbleiben in mir wie ein tättowierter Kuss.

Ich wusste, du würdest alle meine Wenn-und-Abers im Keim ersticken.

Und dein Zigarettenqualm würde noch ewig in der Luft liegen.

Und ich wusste auch, dass ich dich für immer verfluchen würde,

und immer wieder sehe ich Gespenster in der Schlange im Supermarkt.

Aber: Ich wusste, dass du mich vermissen würdest, auch wenn die erste Begeisterung weg ist.

Und dass du eines Abends wieder vor meiner Veranda stehen würdest.

Ich wusste, dass du zurückkommst.

Original Songtext auf Englisch

Vintage tee, brand new phone

High heels on cobblestones

When you are young, they assume you know nothing

Sequin smile, black lipstick

Sensual politics

When you are young, they assume you know nothing

But I knew you

Dancin' in your Levi's

Drunk under a streetlight

I, I knew you

Hand under my sweatshirt

Baby, kiss it better, right

And when I felt like I was an old cardigan

Under someone's bed

You put me on and said I was your favorite

A friend to all is a friend to none

Chase two girls, lose the one

When you are young, they assume you know nothing

But I knew you

Playin' hide-and-seek and

Givin' me your weekends

I, I knew you

Your heartbeat on the High Line

Once in twenty lifetimes, I

And when I felt like I was an old cardigan

Under someone's bed

You put me on and said I was your favorite

To kiss in cars and downtown bars

Was all we needed

You drew stars around my scars

But now I'm bleedin'

'Cause I knew you

Steppin' on the last train

Marked me like a bloodstain

I, I knew you

Tried to change the ending

Peter losing Wendy

I, I knew you

Leavin' like a father

Runnin' like water, I

And when you are young, they assume you know nothing

But I knew you'd linger like a tattoo kiss

I knew you'd haunt all of my what-ifs

The smell of smoke would hang around this long

'Cause I knew everything when I was young

I knew I'd curse you for the longest time

Chasing shadows in the grocery line

I knew you'd miss me once the thrill expired

And you'd be standin' in my front porch light

And I knew you'd come back to me

You'd come back to me

And you'd come back to me

And you'd come back

And when I felt like I was an old cardigan

Under someone's bed

You put me on and said I was your favorite