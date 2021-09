Zayn:

Sitze voller Erwartung in meinen vier Wänden,

in der Hoffnung, dass du endlich anrufst.

Wenn man mich jetzt sehen könnte: ein Häufchen Elend,

ohne ein Fünkchen Hoffnung.

Taylor:

Es ist zum Verrücktwerden,

kriege kein Auge zu die ganze Nacht.

Und das geht seit Tagen so.

Gib mir doch einfach nur ein Zeichen,

aber stattdessen... Schweigen

Ich bin nicht sicher, was gerade mit mir passiert.

Zayn:

[Eines weiß ich:]

So will ich nicht ewig leben,

wenn das alles vergebens ist.

Ich will mich auch nicht einfach damit abfinden,

ich will einfach nur deinen Namen laut herausbrüllen,

bist du wieder zu mir zurückkommst.

So sitz ich hier und kann nur an eines denken:

[vielleicht ist ja auch alles besser so]

Vielleicht ist da ja auch

eine Kugel haarscharf an mir vorbeigegangen...

oder habe ich doch gerade die Liebe meines Lebens verloren ?

Ich habe dir so viel gegeben,

aber von dir kam ja nun gar nichts zurück.

[Mit dem Ergebnis]

Taylor:

Selbst an den schönsten Orten sehe ich traurig aus.

Bin kurz vor dem Durchdrehen

und in jedem einzelnen dieser leeren Gesichter um mich herum,

sehe ich deines.

Und das rund um die Uhr.

Jetzt sitz ich im Taxi,

lass mich zu deiner Wohnung fahren.

Oh Gott, was mache ich da nur?