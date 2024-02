Komm rein Schatz, und fühl dich wie zu Hause.

Gib mir mal die Box da runter.

Wills du ’nen Gin?

Guck mal, da ist einer von uns beiden.

1954 war das.

Lach jetzt nicht. Ich hab die ganzen alten Photos aufgehoben.

Machst du mal wieder eins von uns?

Übrigens: ich hab da was für dich.

Sie haben eine von unseren alten Nummern gespielt,

als wir das letzte Interview für die Radiostation hier gegeben haben.



Mein Gott, was warn wir stolz das wir die ältesten „Hässlichen Schwestern“ im Varietee waren. Aber der ganze Glamour ist weg. Du siehst ja, was aus der Gesellschaft heutzutage geworden ist.

Mist, die nächste Birne weg. Irgendwie stimmt hier was mit dem Strom nicht, die Schalter funktionieren auch nicht mehr.

Ich hab auch keine Ahnung, wie es weitergehen soll.

Die Vermieterin hat schon wieder ne Rechnung geschickt und den vertrag nur auf Zeit verlängert. Und zum Abendessen müssen wir uns was holen, ich hab nix im Haus.



Hey, mach dir keine Sorgen, du wirst auf diesen Ball gehen.

Hat mir die gute Fee versprochen. Hat sie!

Und die weiß es vom Koffer,

und der ist so oft unter fremden Betten gelegen, dass er alles weiß.



Los, lächle. Lächle die Tränen weg. Wein nicht mehr.

Hörst du, was ich dir sage: ich sage: Sag niemals: ich will sterben.

Weil irgendwann, ganz bald, wird die alte Band wieder spielen.

Und dann geht das Licht an, und der Vorhang auf, und dann wird etwas passieren,

dass dein ganzes Leben besser macht. Auf einen Schlag.

Irgendwann.

Eines Tages.





