Wir könnten die Weihnachtsbeleuchtung bis Ende Januar anlassen.

Schließlich wohnen wir hier, hier machen WIR die Regeln.

Da liegt so ein umwerfender Schleier über dir,

du hast gerade etwas sehr Geheimnisvolles an dir.

Und ich bin mir gerade nicht sicher:

Kenne ich dich seit 20 Jahren oder seit 20 Sekunden?

Darf ich immer da hingehen, wo du hingehst?

Können wir uns bitte immer so nah sein

für ewig und alle Zeiten?

Zieh mit mir los und dann ab nach Hause.

So machen das Pärchen doch.

Dann könnten wir ein paar Kerzen anzünden

und ein bisschen in der Küche tanzen, Baby.

An der Wand würden Bilder von uns beiden hängen,

als wir noch jung waren.

Und dann würden wir auf der Treppe sitzen.

Ich werde dir noch Liebeslieder singen,

wenn wir 80 sind.

Du siehst, MICH wirst du nicht mehr los.

Ladies and Gentlemen, würden Sie sich bitte erheben?

Mit jeder Narbe, die mir die Gitarrenseiten zugefügt haben,

werde ich diese Naturgewalt von einem Mann

mit all seiner magnetischen Anziehungskraft zu meinem Lover nehmen.

Schau mir ganz tief in die Augen,

denn darin findest du nichts als die Wahrheit.

Das Mädchen in meiner Geschichte bist immer DU gewesen.

Für dich, und das meine ich ernst,

für dich würde ich mit der Titanic untergehen.

Und: Du wirst deine dreckigsten Witze immer für MICH aufheben.

Und an jedem Tisch, an dem ich sitze,

halte ich einen Platz für dich frei.

Original-Songtext in Englisch

We could leave the Christmas lights up 'til January

This is our place, we make the rules

And there's a dazzling haze a mysterious way about U dear

Have I known you 20 seconds or 20 years?

Can I go where you go?

Can we always be this close? Forever and ever?

And ah, take me out, and take me home

You're my, my, my, my lover

We could light a bunch of candlesAnd dance around the kitchen baby

Pictures of when we were young would hang on the wall

We'll sit on the stoop, I'll sing love song 2 U when we're eighty

See I finally got U now honey, I won't let U fall

Can I go where you go?

Can we always, be this close? Forever and ever?

And ah, take me out, and take me home( 4ever and ever)

You're my, my, my, my,.lover

Ladies and gentlemen, will you please stand?

With every guitar string scar on my hand

I take this magnetic force of a man to be my, lover

Look in my eyes they will tell U the truth

The girl in my story has always been U

I'd go down with the Titanic it's true-4 you, lover

And you'll save all your dirtiest jokes 4 me

nd at every table, I'll save U a seat (Save you a seat!) lover

Can I go where you go? (Can I go where you go baby?)

Can we always be this close? Forever and ever

And ah Take me out, and take me home

(Forever and ever) You're my, my, my, my

Oh, you're my, my, my, my

Darling, you're my, my, my, my,lover