Sie sagte „mach langsam mit mir“.

Willst du mir nicht erzählen, was die weisen Männer gesagt haben?

Als sie vom Himmel runterkamen

und von morgens bis abends

nur Gras geraucht haben - alles was sie finden konnten.

Aber sie konnten dir nicht entkommen.

Sie konnten sich nicht von dir befreien

und jetzt wissen sie, dass es keinen Ausweg gibt,

und dass es ihnen jetzt wirklich leid tut, was sie getan haben.

Sie waren drei weise Männer, die einfach

ein bisschen Spaß haben wollten.



Na – wer ist jetzt allein?

Ich bin es nicht! ICH NICHT!

Diese drei weisen Männer da,

haben ein Haus am Meer.

Du musst dich selbst fragen,

Wo bist du jetzt?



Es tut mir wirklich Leid,

sie sollten nichts wissen,

sie blieben in deinem „Talent Wettbewerb“ hängen

mit euch eitlen Blödmännern in euren schicken Klamotten,

die sich nur gegenseitig beurteilen und versuchen Eindruck zu schinden.

Aber sie konnten dir nicht entkommen,

sie konnten sich nicht von dir befreien

und jetzt wissen sie, dass es keinen Ausweg gibt

und dass es ihnen jetzt wirklich leid tut, was sie getan haben.

Sie waren drei weise Männer die einfach

ein bisschen Spaß haben wollten.



Schau wer jetzt alleine ist

Ich bin es nicht. Ich bin es nicht.

Diese 3 weisen Männer

haben ein Haus am Meer.

Du musst dich selbst fragen,

Wo bist du jetzt?