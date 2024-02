Aber wenn es irgendwo einen Ort speziell für Verrückte gibt da oben, dann hoffe ich, dass da Platz für Zwei ist. Ich weiß, das ist total krank, aber ich kriege nicht genug von ihr.

Sie hat tatsächlich heute meinen 94er Ford Viertürer in Brand gesteckt,

also habe ich ihre heißgeliebten Diamantenohrringe genommen

und sie ins Pfandhaus gebracht.

Dann kam sie mit einem Arm voller Teller in die Küche

und hat jeden einzelnen zerdeppert.

Oh Mann, diese Frau bringt mich vielleicht noch ins Grab,

aber ich würde keine andere wollen.

Sie hat tatsächlich meinen Boss angerufen und ihm gesagt,

ich würde nicht mehr kommen.

Dafür habe ich dann jedes einzelne Türschloss bei uns ausgewechselt,

bevor sie nach Hause kam.

Wenn ich einen Euro bekäme, jedes mal, wenn sie mein Handy durchsucht,

dann wäre ich steinreich.

Diese Frau ist für mich Kokain und Entziehungskur in einem.

Klar, bloß keine Überdosis, da pass ich auf,

aber bei der ist Rückfall garantiert.

Egal, mir ist wurscht, was die anderen sagen.

Aber wenn es irgendwo einen Ort speziell für Verrückte gibt da oben,

dann hoffe ich, dass da Platz für Zwei ist.

Ich weiß, das ist total krank, aber ich kriege nicht genug von ihr.

Egal wie wir uns beschimpfen.

Egal was für einen Scheiß wir machen.

Hauptsache da oben ist Platz für zwei.

Sie ist immer beides für mich:

der Schmerz und die Medizin,

das Problem und die Lösung.

Und sie weiß, dass ich es genauso will.