Ich bin nur in diese Disse gegangen,

weil ich soviel Zeit gehabt habe zum rumsitzen und mal über mich

nachdenken.

Und ich hatte zuviel Kaffee intus

Und dann sitzt dieses Wesen da:

Sahnetorte X-Large.

Die Mega-Mörder-Motte schlechthin.

Süß wie Limonade.

Und High-Heel-Doppelstock-Plateau-Stiefel aus Wildleder.

Und sitzt auf meinem Stuhl.

Und schaut mich an.

Direkt mich an.

Und fies und verschlagen.

Und aufeinmal riechts nach Bonbons.

Und nach Sex.

Mama.

Das muß’n Traum sein.

Das ist ein Traum.

Das ist mein Traum!