Mann,

ich hätte nie gedacht,

dass sowas mal passiert.

Das muss ich erst mal verdauen.

Ich weiß noch nicht mal,

was ich gerade denke

Irgendwie träum ich…

Glaub ich…

Oder auch nicht

Denn du bist tatsächlich weg.

Vorläufig sind wir jetzt erst mal getrennt,

du hast deinen Koffer gepackt,

bist mit dem Auto die Einfahrt runter gerollt.

und weg warst du.

Du gehst, ich bleibe…

Klar, vergiss ruhig alles was war

und was du gesagt hast:

Dass ich das Beste bin,

was dir je passiert ist.

Dass du keine so liebst,

wie mich.

Pah!!!

Ich weiß nicht,

warum ich wegen jemandem wie dir

auch noch eine Träne vergieße.

Vermutlich, weil es das erste Mal ist

- seit ich angefangen habe, dich zu hassen - ,

dass ich daran denken muss,

dass ich dich echt mal geliebt hab.

Und jetzt bist du tatsächlich gegangen...

Du hast immer gedacht,

dass es für dich keine Grenzen gibt

Aber jetzt hast du definitiv eine überschritten.

Ich vermute,

dir hat nie jemand beigebracht,

was alles dazugehört,

einen Menschen zu lieben.

Und weißt du was ?

Ich BIN das Beste,

was dir je passiert ist.

Und jetzt schau dir genau an,

was du gerade verloren hast.

Ich weiß echt nicht,

warum ich dich mal geliebt habe

Keine Ahnung…