Du kannst dich verkaufen.

Wenn du Macht willst, ist jedes Angebot recht.

Ständig die Klappe aufreißen und dauernd seinen Senf dazu geben,

das ist einfach.

Aber wenn du dann irgendwas rückgängig machen willst,

dann musst du erstmal deine Spuren verwischen.

Also lass mich in Ruhe. Ich bin nicht schuld, wenn du auf die Schnauze fällst.

Du verlierst deinen Glauben und deine Hoffnungen.

Ich weiß auch nicht mehr, was ich glauben soll.

Aber vergiss das gleich wieder.

Ich habe dich nicht um Hilfe gebeten.

Und du stehst trotzdem schon wieder bei mir auf der Matte.



Du schwebst zwischen zwei Welten. Da ist wenig Luft zum Atmen.



Also reiß dich endlich am Riemen.

Sei nicht so lasch und sorge dafür, dass endlich was passiert.

Auch wenn du das Ruder nicht selbst rumreißt,

wirst du noch genug Scheiße fressen müssen.