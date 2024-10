„Too Sweet“ von Hozier handelt von einer gegensätzlichen Beziehung. Hier gibt's die ganze Geschichte und den übersetzten Songtext.

Darum geht es in „Too Sweet“

Ihm wird immer mehr klar, dass sie nicht wirklich zusammenpassen, dass sie so verschieden sind wie Whiskey und Grünkohl-Smoothie. Die Liebste lebt eben sehr gesund und sehr diszipliniert. Eine echte Herausforderung für ihn!

Deutsche Übersetzung von Hozier: „Too Sweet“

Zugegeben, ich bin nicht gerade ein Frühaufsteher

und vor 10 Uhr kriege ich den Mund nicht auf.

Aber was ich nicht verstehe:

Wie schaffst DU es, so gut zu schlafen?

Du sagst mir immer wieder, ich soll gesünder leben,

mal VOR dem ersten Licht des Tages ins Bett gehen.

Denn DU wirst ja schon wieder wach,

wenn die erste Sonne aufgeht.

Aber sei doch mal ganz ehrlich:

Willst du nicht auch mal aufwachen,

so dunkel wie ein See,

nach Lagerfeuer riechen,

ein bisschen orientierungslos im Nebel?

Wenn man vom Leben berauscht ist,

finde ich das ja großartig, was du sagst.

Aber in dieser Welt möchte ich meinen Whiskey pur,

meinen Kaffee schwarz und mein Bett um 3 Uhr morgens.

Ich fürchte:

Du bist ... „zu süß“ für mich.

Ich selber bin ja jetzt nicht ... „überambitioniert“

und geh lieber auf Tauchstation,

arbeite lieber spät, wenn keine Telefone mehr klingeln,

da schafft man was weg.

Und ich weiß, du machst dir Sorgen.

Aber wer will schon für immer leben, Baby?

Du tust so, als wäre dein Mund das Tor zum Himmel

und auch sonst hab ich das Gefühl, du bist vom „Ministerium für Innere Sicherheit“.

Ich wünschte, ich würde genauso denken wie du.

Baby, versteh mich nicht falsch

Du bist so strahlend wie der Morgen,

so sanft wie der Regen,

schön wie eine Weinrebe und süß wie eine Traube.

Wenn du jetzt in einem Fass reifen würdest,

dann hätte ich vielleicht noch die Geduld, auf dich zu warten.

Aber du bist einfach zu süß für mich.

Lyrics: Hozier „Too Sweet“ im englischen Original

It can't be said I'm an early bird

It's ten o'clock before I say a word

Baby, I can never tell

How do you sleep so well?

You keep telling me to live right

To go to bed before the daylight

But then you wake up for the sunrise

You know you don't gotta pretend, baby, now and then

Don't you just wanna wake up, dark as a lake?

Smelling like a bonfire, lost in a haze?

If you're drunk on life, babe, I think it's great

But while in this world

I think I'll take my whiskey neat

My coffee black and my bed at three

You're too sweet for me

You're too sweet for me

I take my whiskey neat

My coffee black and my bed at three

You're too sweet for me

You're too sweet for me

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh, ooh-ooh

I aim low

I aim true and the ground's where I go

I work late where I'm free from the phone

And the job gets done

But you worry some, I know

But who wants to live forever, babe?

You treat your mouth as if it's Heaven's gate

The rest of you like you're the TSA

I wish I could go along, babe, don't get me wrong

You know you're bright as the morning, as soft as the rain

Pretty as a vine, as sweet as a grape

If you can sit in a barrel, maybe I'll wait

Until that day

I'd rather take my whiskey neat

My coffee black and my bed at three

You're too sweet for me

You're too sweet for me

I take my whiskey neat

My coffee black and my bed at three

You're too sweet for me

You're too sweet for me

Whoa, oh-oh

Whoa, oh-oh

Whoa, oh-oh

Whoa, oh-oh

Whoa, oh-oh

Whoa, oh-oh

Whoa, oh-oh

Whoa, oh-oh

I take my whiskey neat

My coffee black and my bed at three

You're too sweet for me

You're too sweet for me