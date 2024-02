Ich hab dagesessen und sehnsüchtig gewartet,

hoffte auf deine übersinnlichen Fähigkeiten.

Dann hättest du die Zeichen erkannt.



Jeder weiß, diese Welt ist grausam.

Ich bin nur Narr - nicht Gott, um das zu ändern.



Muss ich immer den Hanswurst spielen und auf dich warten?



Du warst für mich das Maß aller Dinge.

Hab dir nach dem Mund geredet

und nach deiner Pfeife getanzt!

Deine Freunde waren meine Freunde.

Aber ohne dich war’s die ganze Sache nicht wert.





Vielleicht ist das für dich nichts Neues.

Aber für mich ist es eine ganz neue Erfahrung.

Diese Zeilen sind für dich bestimmt.

Ignorier sie, wenn du willst,

aber ich kann nicht länger warten und weiter den Clown spielen.



Das ist deine Rolle, aber nicht meine Szene.

Wenn ich könnte, würde ich das Drehbuch ändern.

Schluss mit den Geheimnissen!



Du weckst in mir Hoffnungen

und im gleichen Moment zerschmetterst du mich,

obwohl ich sowieso bereits am Boden liege.



An deiner Stelle würde ich die Waffen strecken.

Komisch, dass es so lange gedauert hat,

den Mut aufzubringen, dir dies zu sagen.



Weiss Gott, ich bin nicht so wie du !

Selbst wenn, wäre ich nicht so grausam.

Denn auf Liebe zu warten ist nicht so leicht.