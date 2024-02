Ich weiß nicht, ob es Söhne oder Töchter geworden wären.

Ich weiß auch nicht,

ob sie in irgendeiner Art für die Welt wichtig gewesen wären.

Ich weiß nur, dass ich es nicht mit ansehen wollte.

Dass ich nicht der mit der ganzen Verantwortung,

der mit den Kindern,

mit der glücklichen Familie sein wollte.

Ich wollte einfach kein Vater sein.

Ich weiß nicht, ob sie Gute-Nacht-Geschichten gemocht hätten,

oder ob sie gern in den Park zum Spielen gegangen wären.

Ich wollte einfach nicht der sein,

der das Geld herschaffen muss,

der nichts mehr zu verbergen hat,

der so satt und selbstzufrieden ist.

Eben der Vater.



Ich weiß nicht, ob sie mich geliebt hätten.

Ich weiß auch nicht, ob was Rechtes aus ihnen geworden wäre.

Ich weiß nur, dass ich damals zu jung war,

um so zu werden wie alle anderen,

wie alle meine Freunde.

Deswegen bin ich nie Vater geworden.