Das ist jetzt also Weihnachten.



Und was hast Du dafür getan?



Ein Jahr ist vorbei, jetzt geht ein neues los.



Also frohe Weihnachten für alle Freunde und Verwandten,



für alte und für junge,



und ein gutes neues Jahr.



Hoffentlich wird es diesmal wirklich gut.



Auch für die Schwachen.



Und für die Starken.



Für die Schwarzen und die Weißen und die Gelben und die Roten.



Wir sollten aufhören, uns ständig gegenseitig die Schädel einzuschlagen.



Diese Welt ist sowieso schon mies genug.



Also frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.