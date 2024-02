Die Nächte waren zu einsam und du an den Tagen zu abwesend.

Und es ist dir zu schwer gefallen, bei mir zu sein.

Mein Bauch sagt mir klar, dass Du mich betrügst.

Aber ich hab mich zu sehr und zu schnell in dich verliebt.

Und ich hab nicht die Kraft, dir zu sagen, dass es aus ist.

Und mir fehlt der Hass, um dich genauso zu betrügen.

Ich weiß genau, dass du dich jetzt an jemand anderem festhältst.

Aber was machst du, wenn ich wirklich weg bin?

Von Liebe ist zwischen uns keine Rede mehr,

und von Liebe machen schon gar nicht.

Da rührt sich nichts – im wahrsten Sinne des Wortes.

Aber: Wenn du mich nicht willst, was machst du dann überhaupt noch hier?

Tu, was du glaubst, tun zu müssen, aber lüg mich nicht mehr an!

Weil du kein Recht hast, die ganze Nacht wegzubleiben, und mir dann zu erzählen, dass du mit deinen Freunden unterwegs warst, weil du mit deinen Freunden nie so lange weg bist.

Das ist nicht das Gleiche wie wenn Du mit ihr unterwegs bist.

Oder ist sie vielleicht Schuld dran, dass du deine Nase so hoch trägst, dass du mir nicht mal mehr in die Augen schauen kannst?