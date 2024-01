Ich war verletzt, wie erschlagen,

war so unten, dass ich mich selbst nicht wiedererkennen konnte.

Mein Spiegelbild im Schaufenster,

aber ich erkannte mein Gesicht nicht mehr.

Mein Bruder,

wirst du mich jetzt allein lassen,

damit ich irgendwo in Philadelphia auf der Straße eingehe?

Ich bin die Straßen auf und ab getigert,

bis meine Füße zu Stein wurden.

Und ich hörte die Stimmen von Freunden,

die längst weggegangen oder tot waren.

In der Nacht hörte ich das Blut durch meine Adern rasen,

schwarz und flüsternd wie der Regen auf der Straße in Philadelphia.



Es wird kein Engel kommen,

um für mich da zu sein.

Es gibt nur dich und mich, mein Freund.

Meine Kleider sind mir zu groß geworden,

und ich bin tausend Meilen weit gewandert,

nur, um aus meiner Haut zu kriechen.



Es ist Nacht geworden,

ich bin wach,

und ich kann spüren,

wie ich langsam immer weniger werde,

verschwinde.

Darum, mein Bruder,

nimm mich auf,

küsse mich,

auch wenn du nicht mehr an mich glaubst.

Oder wir werden uns beide verlassen,

werden beide auf den Straßen von Philadelphia stehen

und allein sein.