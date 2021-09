Was bist Du eigentlich fürn Sternzeichen?

Weißt Du das?

Laß mich raten: Bist Du’n Skorpion?

Und was fürn Aszendent? Und wo steht Dein Mond?

Skorpione sind nämlich total cool.

Ich bin Schütze. Sagt mein Astrologe.

Aber eigentlich bin ich n’Schmetterling.

Ist das eigentlich auch’n Sternzeichen?

Wurscht, ich spiel nämlich gerne rum und so.

Und ich ziele immer auf den Himmel. Ganz hoch rauf mit meinem Pfeilen.

Also bin ich doch wohl eher ein Schütze.

Kuck mal, da drüben, der da: das ist ein Löwe.

Mußt Dir nur seine Haare angucken.

Augen wie’ne Jungfrau und ein Lächeln wie ein Widder.

Hundertprozentig Löwe.

Löwen mag ich. Die haben Stil.

Ich glaub? da echt dran. Weil ich nämlich manchmal in der Nacht so Stimmen höre.

Aber nur, wenns ganz klaren Himmel hat.

Und wenn Du immer dem Polarstern nachläufst, dann weißt Du immer wo Du bist.



Also was bist Du denn jetzt fürn Sternzeichen?

Dein Aszendent, dein Mondstand?

Ich rate nochmal:...... ich weiß es nicht.

Aber Du bist trotzdem cool.

Weil Du nämlich ein Sternzeichen hast.

Haben wir nämlich alle. Sternzeichen.

Übernatürliche oder göttliche.

Kannst Du mir glauben. Oder auch nicht, wenn Du nicht willst.

Weil in diesem ganzen großen Universum da sind nämlich wir die Sterne.

Also hier auf der Erde. Oder so.