Du bist Licht und Nacht in einem,

bist die Farbe meines Blutes,

Bist Schmerz und Linderung in einem.



Dich einfach nur berühren –

Mehr brauch ich nicht im Leben

(Dass eine Berührung so etwas auslösen kann).



Zwar lerne ich durch dich auch das Fürchten,

aber das ist mir egal.

Komm mit mir in die Dunkelheit,

jenseits unserer Satelliten.

Und betrachte meine Welt, wie du sie zum Leben erweckt hast.



Immer wieder drifte ich hier ab,

am Rande des Paradieses.

Jeder Zentimeter auf deiner Haut ist wie ein Heiliger Gral,

den ich entdecken muss.



Nur du kannst mein Herz entflammen,

du gibst das Tempo vor.

Denn ich kann nicht mehr geradeaus denken,

in meinem Kopf dreht es sich die ganze Zeit,

so dass ich völlig den Durchblick verliere.

Also, worauf wartest du noch?



MACH LIEBE MIT MIR,

fass mich an ,

so wie nur du das kannst!