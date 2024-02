per E-Mail teilen

„Der Mond ist nicht aus Käse.

Das ist eine Wahrheit.

Die anderen musst du dir selber suchen.“

Ich erinnere mich noch genau, wie du das gesagt hast.

Trotzdem:

Der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten, das konntest nur du sein.



Und wenn wir dann Superhelden gespielt haben,

die Figuren, die samstags im Fernsehen kamen,

dann war dein Kommentar:

„Bessere Helden als euch wird’s nicht geben!“



Du hast Fehler gemacht.

Aber wenn, dann gründlich.

Du hast dafür gezahlt und hast deinen Teil Scheiße abgekriegt.

Aber dafür hast du auch was zu sagen.



Deine Söhne sind keine Baseballstars geworden.

Und du hast nie deine Traumautos gekriegt.

Mama hat dich verlassen,

aber du hast nie gezeigt, dass dir das wehgetan hat.

Weil du keinen Schmerz zeigen wolltest.



Nur die völlig Bescheuerten glauben, dass sie nicht käuflich sind.

Nur: manchmal muss man sich verkaufen.

Was man dafür kriegt, dass kann man dann heimbringen.

Für seinen Vater. Dass der was davon hat, bevor er sich zu alt fühlt.



Und jetzt, nachdem alles gesagt ist und alles getan,

nachdem wir uns von einander los- und dann wieder zusammengerauft haben,

jetzt kann ich’s dir ja sagen:

Ich bin stolz drauf, dass ich dein Sohn bin.