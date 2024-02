Weißt du, was mir wirklich wichtig ist,

so wichtig, dass ich jeden Tag zu Gott beten könnte,

er möge meine Wünsche in Erfüllung gehen lassen?



Mir ist so wichtig, morgens die Augen zu öffnen

und in dein strahlendes Gesicht zu blicken.

So wichtig, dass meine Mutter nicht stirbt

und der Vater mich stets in guter Erinnerung behält.

Wichtig, dass du immer an meiner Seite bleibst

und mich niemals verlässt, weil du mein Leben bist!



Dass meine Seele niemals müde wird, dich zu lieben,

weil Du für mich der Himmel auf Erden bist!

Dass mir noch viele Tage und Nächte bleiben.

Dass es deinen und meinen Kindeskindern stets gut ergeht.

Dass mein Volk kein Blut mehr vergießt und - wenn nötig –

dennoch aufsteht, um zu kämpfen.



Immer wieder möchte ich dir eine weitere Sekunde meines Lebens schenken.

Mein ganzes Herz gehört dir, möchte für immer an deiner Seite sein.

Ständig könnte ich Gott bitten, dass er mir diese weiteren Momente schenkt...



Und mir wäre wichtig, dass wenn ich abtreten muss,

dies aus Liebe tun kann. Meine Liebe zu dir!

Und das mein Herz dann von deiner Stimme erfüllt ist.

Das alles ist mir so wichtig, dass ich deshalb täglich zu Gott beten könnte!