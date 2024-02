per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Wenn der Zug kommt,

dann werd ich diesmal bereit sein.

Wenn der Typ wieder diesen Blick kriegt

und meine Mutter sagt, dass mir weiß so gut steht,

dann werd ich bereit sein.

Dann mach ich den Absprung und hau ab

Alles was ich will, is'n bisschen Spaß.

Was soll dieses Gerede über Liebe eigentlich?

Ich fühl den Wind in meinen Haaren,

kauf mir ein Ticket nach irgendwo.

Schau – es fühlt sich so an, als ob es mir langsam was ausmacht

und diesmal bin ich bereit.

Bereit abzuhaun, wegzurennen.