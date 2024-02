Jede Nacht, jeden Tag befehle ich meinem Herzen,

dass es dich vergessen soll, dass es weggehen soll von dir,

dass es nicht brechen soll.

Aber egal, was ich ihm auch sage: du steckst so tief in mir drin,

dass ich nicht loskomme von dir.

Früher glaubte ich, dass ich es schaffen würde ohne dich,

dass ich jemand anderen finden könnte, bei dem ich mich ausruhen könnte.

Irgendwen. Egal wen.

Aber es hat nicht lange gedauert, bis ich entdecken musste, dass es außer dir niemanden gibt.

Wenn ich in den Himmel schaue, seh ich dich. Mein Leben.

Und dann bete ich um eine Zeit, in der ich dich wieder lieben kann.



Es regnet.

Und in jedem Tropfen und in jeder Träne sehe ich dein Gesicht.

In jedem Atemzug, in jedem Geräusch höre ich diese Stimme und könnte schwören,

dass du es bist. Höre jedes Wort klar und deutlich.

Es gibt Erinnerungen, die nie verblassen werden.

Wer kann sagen, was nur noch in der Vergangenheit existiert und was nicht?

Und wer kann behaupten, dass Liebe nicht hält?

Die Zeit steht still, schon seit einiger Zeit.

Wartet geduldig auf den Tag, an dem ich dich wieder lieben darf.