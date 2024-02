Sag mir, was du von mir willst,

was oder wer ich sein soll für dich.

Küss mich ein einziges Mal

und du bist der einzige für mich.

Aber sag mir, warum du mich nicht mehr besuchst.

Weil ich jetzt vor deiner Tür stehe und weine.



Ein bisschen davon,

ein bisschen hiervon.

Ein Kuss war der Anfang,

und jetzt geht das Ding seinen Weg.

Ein wenig Lachen,

ein wenig Leiden,

glaub mir, das gehört alles

zu diesem Spiel Liebe.

Es ist immer das, was du draus machst:

Sonne zum Beispiel auf einem eiskalten Meer.

Also nimm mich bitte und mach mit mir, wozu ich tauge.

Das ist nicht „Auf Wiedersehen“, das bin ich, die bei dir anklopft.



Du drehst mich um, kontrollierst mich, tröstest mich.

Führst mich, zerreißt mich.

Bitte halt mich.

Weil ich allein bin hier draußen.