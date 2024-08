Eine nostalgische Reise durch Erinnerungen mit Zara Larsson.

Darum geht es in „Memory Lane“

Im Song reflektiert Zara Larsson über ihre Vergangenheit. Sie singt von wilden Partynächten, dem einen oder anderen One-Night-Stand und den starken Nerven ihrer Mutter. Bereuen tut sie nichts. Im Gegenteil. Alle diese Erfahrungen haben zu der Person beigetragen, die sie heute ist.

Deutsche Übersetzung von Zara Larsson: „Memory Lane“

Meine Mama hat viel geweint wegen ihrer „Kleinen Tochter“.

Enttäuscht, als sie sie erwischte,

wie sie durchs Fenster entwischte,

um auf irgendeiner Party zu landen,

sich da zu betrinken und mit jemandem zu schlafen,

dessen Namen sie nicht einmal kannte.

Ich wurde älter,

wechselte die Schule, es wurde kälter.

Es ist meistens grau in Stockholm.

Ich stieg in fremde Autos und

wir gingen in geheime Bars und

haben bei meinem Alter gelogen, um reinzukommen.

Ich liebe es, in meinem Kopf all die alten Straßen abzugehen,

all die Erinnerungen wachzurufen,

mit all der Freude und alldem Schmerz.

Und dann singe ich so richtig laut

und vergesse mich.

Und ich danke mir selbst dafür, wer ich geworden bin.

Große Träume, Selbstvertrauen,

Versuche, die Welt zu verstehen,

wem man vertrauen und wen man beiseite schieben soll?

Ich denke manchmal an all meine Freunde, die verschiedene Wege gingen,

wünsche ihnen allen das Beste auf ihrem Weg.

Ich will jemand sein, der vergibt.

Ehrlich sein, wie es mir geht.

Nicht zu naiv sein,

und zweite Chancen geben.

Mich selbst pushen, aber erhobenen Hauptes dastehen.

Lyrics: Zara Larsson „Memory Lane“ im englischen Original

Mama cried, "Little daughter"

Disappointed when she caught her

Sneakin' out the window pane

End up at someone's party

Got too drunk and fucked somebody

Didn't even know his name

I grew a little older

Switched schools, it got colder

It's mostly grey in Stockholm city

Got into strangers' cars and

We'd go to secret bars and

Lie about my age to get in

So I walk myself down memory lane

I still hold on to all the joy and the pain

So I sing a little louder, get carried away

And I thank myself for who I became (mm)

Big dreams, confidence

Tryna make the world make sense

Who to trust and who to brush aside?

I think about 'em sometimes

All my friends who went on separate paths

Wish them all the best along the way

So I walk myself down memory lane

I still hold on to all the joy and the pain

So I sing a little louder, get carried away

And I thank myself for who I became (mm)

Wanna be the one to forgive

Be honest how I feel

Don't be too naive

But give second chances still

Push myself, but hold my hand

So I walk myself-

So I walk myself down memory lane

I still hold on to all the joy and the pain

So I sing a little louder, get carried away

And I thank myself for who I became (mm)