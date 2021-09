Sorry, wenn ich dich so überfalle,

aber vergiss mal für einen Augenblick alles,

was du glaubst, zu wissen.

Bleib cool und hör mir zu.

Mit rumstehen allein, werden wir’s nicht packen.



Hol tief Luft und genieße das Leben in vollen Zügen,

so, als gäbe es kein Morgen.

Einatmen und wieder ausatmen. Nicht lange zögern.

Schmeiß die Zweifel über Bord.

Setz dein bestes Lächeln auf und lass die Dinge auf dich zukommen.



Ich bin für was Reales, an dem ich mich festhalten kann.

Und glaube, ganz dicht dran zu sein.

Das Leben ist zu kostbar, um damit herumzuspielen

und nach der Wahrheit zu suchen, die vielleicht längst da ist.



Natürlich könnten wir den Kopf in den Sand stecken und

ohne jeden Versuch, gleich aufgeben.



Aber der Traum, dem wir nachjagen ist viel realer, als wir denken!

Basta!