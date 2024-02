Voll erwischt!

Ich sah dich und es machte bumm!

Spürst du, wie sehr ich mich in dich verliebt habe?

Ich kann und will meine Gefühle nicht länger verstecken.



Du bist für mich alles zusammen:

Schwester, Mutter, Geliebte!

Die Zeit fragwürdiger Abenteuer ist vorbei.

Du gibst mir alles, was ich brauche!



Wenn ich an dich denke, sind meine Sorgen wie weggewischt.

Ich werde dich so lieben, als gäbe es kein Morgen!



Die Durchhänger sind passé.

Im Nu bringst du mich von null auf hundert!

Kein Platz mehr für Langweile.



Schluss mit anderen Frauen!

Du bist nicht zu toppen.

Vorbei die endlosen Nächte in Clubs,

wo ich mir meine Eroberungen schön trinken musste.



In dir finde ich alles auf einmal:

Schwester, Mutter und Geliebte.

Einfach: Jemand, der alle Bedenken vom Tisch wischt.