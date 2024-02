„Herzlich Willkommen bei unserer Stadtrundfahrt durch New York.

Nehmen Sie bitte Platz, stellen sie das Rauchen ein und ziehen Sie Ihre

Sicherheitsgurte fest!’

Kommen Sie, sehen Sie die Vampire von New York!

Drehen sie durch im Central Park!

Aber lassen Sie Ihre Seele besser nicht da!

Kommen Sie auf die 8. Straße nach Einbruch der Dunkelheit

Treffen Sie die eigenartigsten und seltsamsten Menschen, die diese Stadt

zu bieten hat.

Und wenn Sie besonderes Glück haben, können sie einen Live-Mord

miterleben

... vielleicht sogar Ihren eigenen!



Wir zeigen Ihnen die gefallenen Schönen der Bleecker Street

und das selige Lächeln auf ihren alten Gesichtern,

das von den Drogen kommt, die sie nehmen, um ihre Sünden zu vergessen!



Ah, da drüben, da drüben stirbt grade jemand.

Grade habe ich jemanden sagen hören: ’Oh Gott, ich glaube sie stirbt!’

Ja ich glaube, sie stirbt.



Oder sie ist schon tot und unterwegs zum Mars.

Und dann setzen wir ihr einen Grabstein in die Sterne

und da steht dann drauf:

„Wanderer, der du vorübergehst,

der du schon eine Million Meilen gewandert bist...

Komm nach New York und sieh’s dir an,

wenn wir in die Höhlen der Vampire gehen.’