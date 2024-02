So, du selbstzerstörerisches kleines Mädchen!

Raff dich mal auf und hör auf mit deinem Weltschmerz.

Gut, man hat dich gelinkt – aber du wirst schon wieder o.k. sein.

Jetzt ruf deinen Freund an und entschuldige dich!

Du hast ihm letzte Nacht einen ziemlichen Stoß versetzt.

Er liebt dich wirklich!

Du bist diejenige, die sich selbst manchmal nicht liebt.

Und in dieser ganzen Zeit

war es immer in dir drin....

manchmal braucht man eben einen kleinen Schubser...

Denk an all die gemeinen Mädels,

die früher an deinen Haaren gezogen haben.

Die sind jetzt so richtige Hausmütterchen.

Und du meine Liebe,

schreibst Popsongs und reist in der Weltgeschichte rum!

O.k., du hast ein paar Umwege gemacht,

ein paar bescheuerte Typen.

Aber jetzt wissen wir ja, was wir nicht mehr tun wollen, oder?

Abgesehen davon, ist dir schlussendlich alles geglückt.

Und in dieser ganzen Zeit

war es immer in dir drin.

Manchmal braucht man halt einen kleinen Schubser...