Jetzt schau nicht so verschreckt.

Ich will nur was rausfinden über dich.

Und werd jetzt bitte nicht sauer.

Du bist so knapp davor, mich wirklich kennenzulernen.

Für mich sind wir beide sowas wie Teile eines Kreises.

Wie so’n Möbius’sches Band.

Das dreht sich und dreht sich in sich und irgendwann fliegst du aus der Kurve.

Und jetzt gucken wir uns mit großen Augen an.

Wär doch langsam mal Zeit rauszufinden, was sich hinter den Augen so abspielt, oder?

Ich hab soviel, was ich dich fragen möchte.

Und ich hab die Nase voll von diesen Figuren, die dir die ganze Zeit deine eigene Persönlichkeit unter die Nase reiben – wie wandelnde Spiegel.

Gib mir noch’n Schluck Wein bitte.

Vor meiner Tür stapeln sich die Strafzettel samt Mahnungen.

Ich schick die Dinger jeden Morgen zurück, aber die schicken mir immer mehr.

Apropos Morgen: Jeden Morgen guck ich in den Spiegel und frage mich: bist du auch stark?

Vorsicht, da kommt mein Gewissen wieder.

Oops: da ist die dunkle Wolke wieder, und es sieht nach Regen aus, und die ganz große Scheiße kommt wieder. Ich will dir jetzt nicht die Stimmung vermiesen, aber mein Pathos geht wieder mit mir durch...





Ich hab die Nase voll von dieser Zerissenheit.

Ich möchte endlich wieder mal ich selbst sein. Kannst du mir helfen?