In dir steckt ein kleiner Teil von mir.

Und der wächst, so wie du auch wächst.

Ich hoffe,

dass du irgendwann einmal die Welt auch zum Teil mit meinen Augen sehen kannst.

Ich hoffe,

dass du dann die Tränen nicht siehst, die ich geweint habe.

Nur, wenn du sie siehst, dann weißt du hoffentlich, dass das nicht du bist, der da weint,

sondern dass ich das bin, was ich getan habe, mein Leben halt.

Und wenn ich dann mal gehen muss, werde ich nicht lange weg sein.

Ich kann dann nicht mehr bei dir sein.



Aber du solltest wissen,

dass ich dich jeden Tag auf eine ganz bestimmte Weise festhalten werde.