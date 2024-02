Zuviel geredet. Und jetzt abgesoffen.

Ja, ich komm klar mit dem was du gesagt hast.

Nein, es hat nichts mit meinem Kopf zu tun.

Ich kann nur nicht jeden Tag wieder irgendwelche Leichen zum Leben erwecken.

Warum wir nicht drüber reden?

Warum glaubst du nie, dass es doch noch eine Chance gibt?

Das hält mich nicht grade fest hier.



Du sagst, dass wir ein ernsthaftes Problem haben.

Das langweilt mich langsam. Ist das o.k. für dich?

Nimm mich einfach von deiner Liste.

Und lass diesen Kuss einfach den letzten sein.

Und dann geh ich auch.

Ich bin da, du musst nicht schreien.

Mit der Zeit vergessen wir das alles.

Und bis dahin, lass uns einfach so tun, als hätten wir uns nie getroffen.



Warum lassen wir’s nicht einfach sein?

Es gibt ja eh nix mehr zu sagen.

Ich hab ja schon dauernd die Augen zu

und bete, dass sie nicht wieder „rumstreunen“.

Wir sind alles andere als heiß aufeinander.

Ich glaube, das macht heute den Unterschied.



Kannst du dich nicht einfach in Luft auflösen?