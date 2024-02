Ich hab dir gesagt, dass das vorbei ist.

Weil ich meinen Engel habe und der hält mich.

Macht mich leicht.

Auch wenn du jetzt hingefallen bist und kämpfst,

hat das, was wir haben, immer noch Schönheit.



Wir warten doch alle geduldig auf etwas,

weil wir überleben wollen.

Aber: alleine warten – kein Hund will so leben.

Doch irgendwann ist es vorbei.

Und trotzdem zerreißt es dich,

wenn du dich gegen die Menge stellst.



Aber: wenn du hast, was es braucht,

um dahin zurückzukehren, wo jeder dich kennt,

wo du zu Hause bist, dann auf.

Was sein soll, soll sein.

Und in jedem Narren steckt irgendwo noch ein Weiser.



Also: komm zurück aus der Kälte ins Warme.

Und ich bin das Feuer, das dich führt, wenn es dunkel wird.

Komm heim.

Lass alles einfach hinter dir und lass dich nieder hier.

Weil meine Liebe uns alles geben kann, was wir brauchen.